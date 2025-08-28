Universitarios salen a protestar en Canindeyú y son reprimidos por la Policía

Jóvenes fueron reprimidos esta mañana por agentes de la Policía, mientras se manifestaban luego de que la Junta Municipal frenara la compra de un bus universitario. Los estudiantes, que se trasladan a diario hasta Curuguaty, recibieron el visto bueno al pedido, pero este jueves se anuló la licitación, lo cual generó el malestar. Varios de ellos recibieron impactos de balines de goma.