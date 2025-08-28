Universitarios salen a protestar en Canindeyú y son reprimidos por la Policía

En la mañana de este jueves, la Policía Nacional y antimotines, utilizaron la fuerza para reprimir a un grupo de jóvenes estudiantes que se manifestaban en el acceso principal a Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, ante la falta de transporte universitario.
Varios tuvieron que ser atendidos en centros asistenciales a raíz de los impactos de balines de goma que recibieron en varias partes del cuerpo.
La protesta surgió tras el rechazo a la compra de un ómnibus que garantice el acceso a la educación superior para los universitarios de esta localidad, los cuales se trasladan a diario hasta Curuguaty para llevar adelante sus estudios.
El bus que utilizan es bastante viejo, por eso solicitaron la adquisición de uno nuevo.
Este pedido ya se había aprobado y la Intendencia había llamado a licitación, pero ahora, la Junta volvió a anular la licitación, lo que generó el malestar de los jóvenes, quienes salieron a la calle a protestar.
Según manifiestan, La Junta Municipal frenó la iniciativa encabezando la oposición el concejal colorado Hugo Espínola, quien es docente y abandonó la última sesión para no escuchar a los jóvenes. Esta actitud generó indignación.