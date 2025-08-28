Nacionales

Universitarios salen a protestar en Canindeyú y son reprimidos por la Policía

Jóvenes fueron reprimidos esta mañana por agentes de la Policía, mientras se manifestaban luego de que la Junta Municipal frenara la compra de un bus universitario. Los estudiantes, que se trasladan a diario hasta Curuguaty, recibieron el visto bueno al pedido, pero este jueves se anuló la licitación, lo cual generó el malestar. Varios de ellos recibieron impactos de balines de goma.

28 de agosto de 2025 - 16:22
Momento en el que la fuerza policial intenta evitar que los manifestantes se coloquen para cerrar el paso en la ruta.
En la mañana de este jueves, la Policía Nacional y antimotines, utilizaron la fuerza para reprimir a un grupo de jóvenes estudiantes que se manifestaban en el acceso principal a Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, ante la falta de transporte universitario.

Varios tuvieron que ser atendidos en centros asistenciales a raíz de los impactos de balines de goma que recibieron en varias partes del cuerpo.

La protesta surgió tras el rechazo a la compra de un ómnibus que garantice el acceso a la educación superior para los universitarios de esta localidad, los cuales se trasladan a diario hasta Curuguaty para llevar adelante sus estudios.

El bus que utilizan es bastante viejo, por eso solicitaron la adquisición de uno nuevo.

Este pedido ya se había aprobado y la Intendencia había llamado a licitación, pero ahora, la Junta volvió a anular la licitación, lo que generó el malestar de los jóvenes, quienes salieron a la calle a protestar.

Según manifiestan, La Junta Municipal frenó la iniciativa encabezando la oposición el concejal colorado Hugo Espínola, quien es docente y abandonó la última sesión para no escuchar a los jóvenes. Esta actitud generó indignación.

