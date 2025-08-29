Concepción: exitosa feria campesina

La presidenta de la asociación, Ninfa Saldívar, mencionó que las ventas aumentan considerablemente cuando es fin de mes porque hay circulante de dinero debido al cobro de los salarios. “Se vende bien en estas fechas”, aseguró la mujer que viene semanalmente desde la comunidad rural denominada Sagrada Familia, distrito de Concepción.

Agregó que en otras fechas también registran ventas, pero no como las que obtienen cuando las instituciones públicas y empresas privadas realizan el desembolso de los sueldos.

Desde hace varios años que los miembros de la asociación llegan hasta la plaza Agustín Fernando de Pinedo para ofrecer frutas, verduras, hortalizas, dulces, gallina casera, huevo casero, carne de cerdo, de oveja, entre otros.

Muchas familias obtienen sus ingresos exclusivamente en esta feria que se realiza los martes y viernes en la capital del primer departamento.

Feria de tomate

Este viernes también se realizó, en la misma plaza, la feria de tomate que se vendían a G.3.000, G. 6.000 y G. 10.000. Rápidamente se vendieron porque los productos eran muy buenos y los precios eran accesibles, indicaron los consumidores.

Uno de los productores, Darío Escobar, dijo que han logrado importantes ventas porque además de tomate comercializaron locote a G. 13.000 por kilo y zanahoria a G. 2.000 cada mazo.