Falta de medicamentos en el Hospital Regional de Caacupé genera indignación de pacientes

Laura Lesme, pobladora de la capital espiritual del país, denunció que su padre Casildo Erico Lesme Núñez, quien padece de diabetes y además es no vidente, se encuentra entre los más afectados.

“No nos dan medicamentos para la diabetes, tampoco Leukoplast ni los insumos para medir el azúcar. Nosotros tenemos que andar gastando más de 150 mil guaraníes, cuando eso debería proveer el hospital”, relató con evidente impotencia.

La mujer criticó duramente la gestión del nuevo director del hospital, Hugo Cañete, al señalar que no existe apertura para escuchar a los usuarios. “El director no recibe a nadie. Nosotros no somos gente de dinero para comprar medicamentos cinco o diez veces seguidas porque ellos no cumplen con su responsabilidad”, reclamó.

Lea más: Nuevo director del Hospital Regional de Caacupé promete trabajar en el fortalecimiento del sistema de salud

Quejas frecuentes

El caso de esta familia refleja una situación que afecta a numerosos pacientes crónicos, quienes dependen de la provisión regular de medicamentos para mantener un mínimo de calidad de vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La falta de respuesta del sistema de salud pública genera indignación, ya que se trata de tratamientos que no pueden interrumpirse sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comunidad local insiste en que el Ministerio de Salud debe intervenir con urgencia para garantizar el abastecimiento y exigir una gestión más eficiente. “No pedimos lujos, pedimos lo mínimo: medicamentos e insumos básicos que deberían estar siempre en el hospital”, expresó Laura Lesme.

El malestar crece entre los usuarios, que consideran que los responsables del hospital se limitan a justificar la falta de recursos sin ofrecer soluciones concretas. La indignación se potencia porque los pacientes aseguran que cada visita termina siendo una frustración, y que la institución que debería protegerlos les da la espalda en sus necesidades más elementales.

Para consultar la situación tratamos de comunicarnos con el doctor Hugo Cañete, director del Hospital Regional de Caacupé, al número con terminación 087, pero no logramos la comunicación. Estamos abiertos a incluir su versión si desea referirse al caso.

Lea más: Evalúan salud mental de médicos residentes del Hospital Regional de Caacupé