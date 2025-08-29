Gral. Aquino: abigeos no dan respiro a productores de ganado y denuncian falta de respuesta de las instituciones

La denuncia de los pobladores refiere que, en lo que va de este año, ya fueron faenadas más de 40 cabezas de ganado en forma clandestina por los grupos de cuatreros que actúan impunemente en esta parte del departamento de San Pedro, debido a que no hay control en las carnicerías y, mucho menos, en los puestos de faenamiento de animales.

Mencionaron, además, que lo más llamativo de esta situación es que, en su mayoría, los miembros de estas organizaciones delictivas son personas conocidas, que diariamente se movilizan por la zona sin ningún impedimento, por lo que todos los ganaderos ya no viven tranquilos por temor a que les roben.

En lo que concierne a la tarea de prevención por parte de las instituciones, los lugareños se quejaron de que no exista un plan estratégico establecido por las autoridades en la lucha contra el abigeato, que está causando millones de pérdidas económicas a los ganaderos y sin ninguna posibilidad de solución a corto plazo si no se comienza a actuar en serio, indicaron.

Establecimiento más perjudicado

Según denuncia de los ciudadanos, uno de los establecimientos más perjudicados últimamente pertenece a la familia Abdala, ubicado en la compañía Corrales, de esta jurisdicción, donde según los vecinos, no pasa una semana sin que los cuatreros le roben ganado, cuya carne se presume que es repartida para su venta en Gral. Aquino y ciudades adyacentes.

Las otras comunidades rurales afectadas son Santa Clara, Ycuá Pindó, María Auxiliadora, Polento, Hugua Po’i, Llantén, Mandyyú Tygue, Piray, Hugua Rey, entre otras poblaciones, informaron.

Sobre el tema, Claudia Peralta, domiciliada en la colonia Santa Clara, expresó que las familias asentadas en las diferentes colonias de Gral. Aquino ya no saben a quién recurrir para pedir auxilio, atendiendo a que prácticamente no hay acompañamiento por parte de las respectivas instituciones encargadas en la lucha contra este tipo de hechos, subrayó.