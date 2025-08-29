Periodistas británicos sorprendidos con peculiar camino del Mundial de Rally

El Mundial de Rally siempre ofrece emociones dentro y fuera de la pista, y esta vez los protagonistas fueron Colin Clark y David Evans. Durante un reconocimiento de ruta, los periodistas británicos se encontraron con un panorama poco común- al menos para ellos- que rápidamente despertó la sorpresa y las risas de ambos.

En pleno trayecto, se toparon con una camioneta Mercedes-Benz circulando sin parabrisas, una escena que contrastaba con el exigente contexto de seguridad que caracteriza al automovilismo de élite. La imagen reflejó la particularidad del entorno y la diferencia con lo que suelen ver en otras competencias internacionales.

The random things you encounter on a rally recce... 🐔😂 pic.twitter.com/zvD0mxwvav — DirtFish (@DirtFishRally) August 27, 2025

Como si fuera poco, en medio del camino también aparecieron gallinas cruzando con total tranquilidad, obligando a Clark y Evans a disminuir la velocidad. El contraste entre los animales sueltos y la ruta que estos días serán escenario de alta velocidad hizo aún más pintoresco el momento.

El divertido registro fue publicado en la cuenta oficial de X de DirtFishRally, donde rápidamente generó comentarios y reacciones entre los fanáticos. Más allá de lo anecdótico, el episodio muestra cómo el Rally no solo es adrenalina y motores, sino también un encuentro con la vida cotidiana de los lugares que recorre.

