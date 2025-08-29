Nacionales

Obras en Mariscal López: Cloacas y baches marcan los desvíos

Los conductores que circulan por la avenida Mariscal López y se ven afectados por las obras sufren por el mal estado de las calles habilitadas para el desvío. Cloacas, baches y precaria señalización “marcan” todos los tramos.

29 de agosto de 2025 - 07:29
Así está la zona de desvíos por obras en la avenida Mariscal López.
Avanzan las obras para la rehabilitación de la avenida Mariscal López, pero los desvíos ocasionan grandes congestiones vehiculares en todo el tramo afectado. Actualmente, se realizan desvíos en las calles Ceibo y 8 de Septiembre.

Ese tramo se encuentra cubierto de aguas servidas que se acumulan ocasionando un fuerte hedor y numerosos baches.

Los conductores deben circular con mucha precaución, para no dañar sus vehículos en los cráteres que se forman por las cañerías rotas.

Además, se observa una muy precaria señalización en zona de desvíos. Los carteles están rotos y caídos.

Los nuevos desvíos

En los próximos días se prevé el cierre temporal del cruce de la avenida Mariscal López con la calle Luis Alberto del Paraná, en dirección Fernando de la Mora – Asunción.

Con esta disposición, los vehículos que circulen por Luis Alberto del Paraná ya no podrán girar a la izquierda sobre Mariscal López. En su lugar, deberán utilizar el desvío habilitado que conecta con la calle Tajy y luego con Cerro Porteño, para retomar desde allí el trayecto hacia la capital.

¿Cuándo terminarán las obras?

Inicialmente, las obras debían culminar en el mes de octubre. Sin embargo, el MOPC informó que las lluvias registradas modificaron el calendario y prometieron que en el mes de diciembre se rehabilitará todo el tramo.

Las obras incluyen la construcción del cordón cuneta, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de lluvia, y la reparación de la capa asfáltica.

