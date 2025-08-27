Nuevo desvío en Mariscal López y Luis Alberto del Paraná por obras viales

En los próximos días se prevé el cierre temporal del cruce de la avenida Mariscal López con la calle Luis Alberto del Paraná, en dirección Fernando de la Mora – Asunción, como parte de los trabajos de rehabilitación integral de la arteria.

Con esta disposición, los vehículos que circulen por Luis Alberto del Paraná ya no podrán girar a la izquierda sobre Mariscal López. En su lugar, deberán utilizar el desvío habilitado que conecta con la calle Tajy y luego con Cerro Porteño, para retomar desde allí el trayecto hacia la capital.

La circulación sobre Mariscal López en sentido Asunción – San Lorenzo no se verá afectada y permanecerá habilitada con normalidad. En la zona de desvíos, como siempre, la Patrulla Caminera estará presente para ordenar y dirigir el tránsito, al igual que personal de la empresa contratista.

“Hoy, molestias, mañana, mayor confort y seguridad vial”, indican desde el MOPC.

El MOPC solicita la comprensión de automovilistas y vecinos, recordando que estas intervenciones forman parte de un plan de mejoramiento vial que busca optimizar el tránsito en uno de los accesos más importantes al área metropolitana.

Según datos oficiales, más de 600.000 vehículos cruzan diariamente los accesos a Asunción, lo que equivale a un flujo estimado de 1,3 millones de personas.

En este contexto, la avenida Mariscal López se consolida como una de las vías más transitadas y estratégicas del país.

Las mejoras, que abarcan 6,3 kilómetros desde Madame Lynch hasta el cruce Yberá, en San Lorenzo que incluyen la renovación del pavimento, del sistema de drenaje y adecuaciones funcionales.

Los trabajos están a cargo de la empresa Tecnoedil S.A., bajo fiscalización del MOPC, con una inversión de G. 54.087 millones. El plazo de ejecución es de 12 meses, con 18 meses adicionales destinados al mantenimiento.