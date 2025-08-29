Quinto día del juicio a Erico Galeano: Fiscalía presenta pruebas documentadas y defensa cuestiona acusación

Este viernes se lleva adelante el quinto día del juicio a Erico Galeano por presuntos nexos en el caso “A Ultranza Py”. Tras la detención de un hombre identificado como Juan Cañete, dentro del marco de un operativo antinarcóticos, se lo señala como pariente del acusado, pero, la defensa asegura que se trata de un caso de homonimia.

¿Quién es Juan Cañete?

El pasado fin de semana se desarrolló un operativo en Santaní, donde fue detenido un piloto boliviano, que además, es futbolista profesional y que aparentemente fue compañero de Sebastián Marset, identificado como Edward Vaca Hurtado (25).

También fue detenido Luis Darío Barreto, un paraguayo oriundo de Santaní, encargado de recibir la máquina.

Más tarde, en un segundo procedimiento, fue detenido otro paraguayo, en este caso oriundo de Ciudad del Este, que habría llegado para negociar la entrega de la máquina que había quedado averiada y fue identificado como Juan Fernando Cañete (29).

Se desplazaba en una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner y la Policía había comentado, de manera extraoficial, que se presentó como enviado de Marset.

Por su parte, el juez Alcides Corbeta, manifestó este viernes, que Cañete podría ser pariente del acusado Erico Galeano.

La Fiscalía manifiesta que podría ser la misma persona que subía al avión de Galeano, con Marset y otras personas.

Los abogados defensores de Galeano, Ricardo Estigarribia y Luis Almada, creen que se pretende confundir con los datos y aseguran que el detenido Juan Cañete, nada tiene que ver con su defendido.

“Solicitamos que se libren oficios para que se traiga a la vista los prontuarios de Juan Cañete, al que sindica el Ministerio Público y de los dos Juan Cañete que son parientes de Erico Galeano (cuñado y sobrino), a efectos de poder demostrar que no se trata de la misma persona”, indicó.