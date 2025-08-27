Nexos de Erico Galeano con “A Ultranza Py” serán probados, asegura fiscal

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca afirmó que en el juicio oral quedará probado los nexos del senador Erico Galeano con el esquema A Ultranza, en lo referente a su supuesta activa participación como apoyo logístico a los líderes Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y Sebastián Enrique Marset Cabrera (prófugo).

Además, el agente fiscal señaló que con las pruebas ofrecidas demostrará que el parlamentario colorado lavó los activos obtenidos por la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y que fue desbaratada con la Operación A Ultranza Py.

Dicho lavado de activos se habría concretado, según la acusación, mediante la venta simulada de un inmueble ubicado en la condominio Aqua Village del distrito de Altos, en Cordillera, a Hugo González Ramos, sindicado como presunto testaferro de “Tío Rico”, ya que éste sería el verdadero comprador.

La operación se concretó el 14 de octubre de 2020 por la suma de US$ 1.000.000, que Galeano habría cobrado en el acto y en efectivo.

Según la hipótesis fiscal, el ahora senador colorado también invirtió el dinero que recibió de los presuntos narcotraficantes, en el Club Deportivo Capiatá, donde aportó específicamente la suma de G. 10.379.049.589.

Defensa de Erico Galeano cuestiona “show de fiscalía”

La defensa del legislador, ejercida pos los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, señaló que de todo lo expuesto en los alegatos iniciales por el fiscal Silvio Corbeta, no existe un hecho punible que pueda atribuirse a Erico Galeano Segovia.

Los defensores afirmaron que el agente del Ministerio Público está utilizando la presente causa penal como “trampolín”, pensando en un cargo político a futuro y que por esa razón es que hace un “show mediático” en contra del parlamentario acusado.

“El Ministerio Público no va a poder probar ninguno de los hechos que atribuye al senador Erico Galeano, ya que en el relato del fiscal no encontramos el nexo causal contra nuestro defendido”, manifestaron los profesionales defensores.

Al ser consultado por el Tribunal de Sentencia que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos, el senador Erico Galeano manifestó que hará uso de su derecho a declarar recién al final del presente juicio oral.