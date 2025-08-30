Mantenimiento y reparación de la avenida Artigas: organizan audiencia pública para debatir necesidades

El miércoles 3 de setiembre, de 09:00 a 12:00, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados (cuarto piso), se desarrollará una audiencia pública que tendrá como tema de debate: “La realización de obras para el mantenimiento y reparación de la capa asfáltica de la avenida José Gervasio Artigas”.

“Invitamos a la ciudadanía, autoridades, gremios y vecinos a participar y aportar sus ideas en este espacio de diálogo democrático y construcción colectiva. Esto también se podrá seguir gracias a una transmisión en vivo de Radio Cámara y TV Cámara, medios de comunicación de la Cámara de Diputados”, señaló José Rodríguez, diputado (ANR-Capital).

La preocupación por las condiciones en que se encuentra esta importante vía de comunicación ya generó otras acciones en la Cámara de Diputados. Fueron aprobados varios proyectos que instan a realizar gestiones para la reparación y mantenimiento de la capa asfáltica de la avenida Artigas de la ciudad de Asunción.

Recordó la aprobación, por un lado, de una declaración dirigida a la Municipalidad de Asunción y, por otro, al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Dichas normativas resaltaban la importancia de la avenida en cuestión, ya que recorre varios barrios de Asunción y sirve como punto de interconexión entre localidades limítrofes y la capital.

A su vez, el parlamentario indicó que dicho tramo facilita la entrada y salida de muchos trabajadores a la capital, así como el acceso a escuelas, comercios e instituciones sanitarias.

Por medio de esas propuestas se instó a que, de manera coordinada, la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realicen trabajos de mantenimiento y reparación de la capa asfáltica.