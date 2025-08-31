Son seis los departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas continúan su intensificación sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este domingo.
El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos
La zona de cobertura es el centro, sur y este de la región Oriental.
Los departamentos afectados son Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y sur de Canindeyú.
