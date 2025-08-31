Nacionales

Son seis los departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología informó que núcleos de tormentas continúan en desarrollo y se esperan lluvias con tormentas eléctricas para la tarde de este domingo, en la región Oriental del país.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 16:44
Tormenta eléctrica en territorio paraguayo.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas continúan su intensificación sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este domingo.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos

La zona de cobertura es el centro, sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y sur de Canindeyú.

