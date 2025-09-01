Coronel Oviedo: fuerte rayo impactó en una vivienda y causó daños

La casa afectada pertenece a la docente jubilada María Gloria Martínez, quien afortunadamente resultó ilesa. El fenómeno natural, ocurrido aproximadamente a las 04:00, ocasionó un cortocircuito en el sistema eléctrico, además de la quema de varios electrodomésticos. Por fortuna, no se produjo un incendio, lo que evitó un desenlace de mayor gravedad.

Lea más: Casas destechadas y varias zonas a oscuras tras temporal en Amambay

La propietaria fue auxiliada por vecinos del barrio, que acudieron rápidamente tras escuchar el estruendo.

El fuerte temporal, acompañado de lluvias, vientos intensos y descargas eléctricas, se registró desde las 3 de la madrugada de este lunes en esta región. Según Meteorología, las precipitaciones continuarán hasta las primeras horas de la noche, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante posibles nuevos incidentes.

