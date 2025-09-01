Nacionales

Coronel Oviedo: fuerte rayo impactó en una vivienda y causó daños

CORONEL OVIEDO. Un rayo impactó en la madrugada de este lunes sobre una vivienda ubicada en el barrio Azucena de esta ciudad, provocando daños materiales y un gran susto a la dueña de la casa. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores.

Por Víctor Daniel Barrera
01 de septiembre de 2025 - 16:13
Así quedó el sitio donde un rayo impactó una casa del barrio Azucena de Coronel Oviedo.
Así quedó el sitio donde un rayo impactó una casa del barrio Azucena de Coronel Oviedo.gentileza

La casa afectada pertenece a la docente jubilada María Gloria Martínez, quien afortunadamente resultó ilesa. El fenómeno natural, ocurrido aproximadamente a las 04:00, ocasionó un cortocircuito en el sistema eléctrico, además de la quema de varios electrodomésticos. Por fortuna, no se produjo un incendio, lo que evitó un desenlace de mayor gravedad.

Lea más: Casas destechadas y varias zonas a oscuras tras temporal en Amambay

La propietaria fue auxiliada por vecinos del barrio, que acudieron rápidamente tras escuchar el estruendo.

El fuerte temporal, acompañado de lluvias, vientos intensos y descargas eléctricas, se registró desde las 3 de la madrugada de este lunes en esta región. Según Meteorología, las precipitaciones continuarán hasta las primeras horas de la noche, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante posibles nuevos incidentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado