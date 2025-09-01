El 29 de Junio grita campeón en San Pedro de Ycuamandyyú

En San Pedro de Ycuamandyyú la gran final fue el cierre de un torneo exitoso, con un excelente comportamiento de la afición y una recaudación que alcanzó los G. 66.900.000, reflejo del acompañamiento masivo del público sampedrano.

La definición del campeonato tuvo una intensidad especial: en el primer partido, el 29 de Junio se impuso de local; en el segundo encuentro, el Sport Villa de Mercedes igualó la serie, también en condición de local.

El tercer y definitivo duelo se jugó en terreno neutral, con arbitraje de jueces de la APF, y bajo la organización de la Liga Sampedrana de Deportes.

El encuentro decisivo fue intenso y parejo en su inicio, con el Sport Villa generando claras ocasiones de gol, pero el arquero del 29 de Junio se convirtió en figura al evitar el tanto rival. El marcador se abrió a favor del 29 en un veloz contragolpe, y luego, un gol en contra selló el 2-0 definitivo.

La celebración fue a lo grande: fuegos artificiales, vuelta olímpica y un recibimiento organizado por ambas hinchadas, que aportaron color y pasión en una jornada memorable. El equipo campeón levantó la copa ante su afición, desatando la algarabía de toda su parcialidad.

Durante la ceremonia de premiación, estuvieron presentes autoridades del fútbol del interior y representantes del ámbito político local.

Previo al inicio del encuentro, se vivió un momento muy emotivo: se rindió homenaje a la memoria del histórico futbolista “Tigre” Félix Fermín Marín, ídolo del fútbol local, recientemente fallecido. Su recuerdo estuvo presente en cada rincón del estadio.

El 29 de Junio vuelve a lo más alto del fútbol sampedrano, en una final que quedará en la memoria del deporte local.