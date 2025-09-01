Fatal accidente en Ruta PY02 deja un muerto y tres heridos en Dr. Juan Eulogio Estigarribia

El percance ocurrió alrededor de las 15:40, cuando una camioneta Toyota Hilux, con acoplado, sufrió un despiste y posterior vuelco en plena calzada, en medio de una llovizna que caía en la zona.

En el lugar perdió la vida Antonio Ferreira Benítez, de 46 años, domiciliado en 3 de Febrero. La víctima fatal viajaba como acompañante en el rodado.

El vehículo era conducido por Fabián Ezequiel Medina Núñez (22), quien salió con lesiones, al igual que Natalia Belén Fernández Segovia (24) y Teófilo Medina Leguizamón (54). Todos fueron auxiliados tras el siniestro.

De acuerdo con los intervinientes, el accidente se habría producido por una falla mecánica en la camioneta, descartándose consumo de alcohol del conductor, ya que la prueba de alcotest arrojó resultado negativo (0,000 mg/l).

En el sitio intervinieron efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de criminalística, funcionarios de Tape Porã y el médico forense Dr. Fabián Estigarribia, mientras que el asistente fiscal Abog. Marcos Benítez ordenó la entrega del cuerpo a los familiares luego de los trámites de rigor.