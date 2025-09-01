Hospital General de Itapúa: varios funcionarios renunciaron tras no obtener traslado

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez, refirió una secuencia de renuncias y desvinculaciones de funcionarios, principalmente nuevos contratados que, tras acceder al cargo por concurso, solicitaban traslado a otros centros asistenciales debido a la distancia que tenían con el nuevo puesto de trabajo.

El médico indicó que serían alrededor de 70 trabajadores, no solo personal de blanco, sino también administrativos en situación similar. Indicó que los recursos para las contrataciones quedarán asegurados. Serán evaluados entre los que quedaron habilitados del concurso para reponer los puestos.

Explicó que no es el espíritu de esta convocatoria contratar a más personal que no tenga la intención de prestar servicio en este nuevo hospital. Este patrón se evidencia a poco más de un mes de haberse habilitado el HGI.

Sostuvo que asegurarán el funcionamiento del centro asistencial, que tiene a su cargo más de 2.000 trabajadores.

Intensa cobertura

El HGI fue el centro asistencial de referencia durante las fechas en Paraguay del Campeonato Mundial de Rally, que se disputó en el séptimo departamento del 28 al 31 de agosto. Las autoridades del centro hospitalario destacaron que no se requirieron traslados a otras dependencias sanitarias más complejas.

En la semana se atendió a 1.231 pacientes, de los cuales 15 atenciones estuvieron relacionadas con el evento del Mundial de Rally. La mayoría correspondió a lesiones leves de trabajadores del evento, intoxicaciones por alcohol y otras causas. Se registró un fallecido por infarto.

En la semana se registraron 55 atendidos por accidentes de tránsito, 35 nacimientos y se realizaron 235 cirugías.

El jefe médico, Rubén Román, destacó el arduo trabajo del personal del hospital durante las fechas y explicó que el hospital estuvo preparado para pasar de código amarillo a código rojo, pero que, afortunadamente, no fue necesario.