Manos cordilleranas que transforman el deporte en cultura

El deporte y el arte parecen mundos distintos, pero en Paraguay se encuentran de una manera única. En los últimos meses, las competencias internacionales celebradas en el país tuvieron un sello especial: los premios entregados a los campeones no fueron simples objetos, sino verdaderas obras de arte creadas por las manos de artesanos cordilleranos.

En la compañía Rosado, de la ciudad de Tobatí, el artesano Néstor Portillo fue el encargado de dar forma a los rostros de Tika y Tito en las máscaras talladas en timbo rapo (raíz de timbo), entregadas como trofeos oficiales de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025. Cada pieza, trabajada en barro y cuidadosamente moldeada, refleja la dedicación y la creatividad de un oficio transmitido de generación en generación.

Para Portillo, ver sus creaciones en manos de atletas jóvenes de todo el continente fue un reconocimiento no solo personal, sino también para todo el pueblo cordillerano.

Desde la compañía 21 de Julio, Sandra Ortega y su familia aportaron su arte al Rally del Paraguay 2025, elaborando 15 trofeos artesanales inspirados en el tradicional kambuchi. Esta vasija de cerámica, utilizada desde tiempos antiguos para conservar agua, encierra valores como la hospitalidad, la abundancia y el respeto por lo sagrado.

Transformada en trofeo, se convirtió en un puente entre la velocidad del automovilismo y la profundidad de la identidad paraguaya. Cada pieza fue trabajada a mano, pulida y pintada, convirtiéndose en un objeto único que trasciende su valor como galardón deportivo.

De Piribebuy también llegó una contribución cargada de historia y simbolismo. La reconocida artesana Rosa Segovia confeccionó dos emblemáticos ponchos para’i de 60 listas, que fueron entregados como premios principales en la categoría más destacada del Rally Paraguay.

El poncho, considerado una prenda insignia de la cultura paraguaya, representa identidad, resistencia y orgullo. Verlo en el podio, sobre los hombros de los campeones, fue un momento de emoción compartida para toda la comunidad.

La artesanía trasciende

Estos ejemplos revelan cómo el arte popular paraguayo no queda relegado a ferias, museos o exhibiciones locales, sino que se abre camino en espacios inesperados, como los eventos deportivos de gran magnitud. Los artesanos cordilleranos no solo aportan belleza estética, sino que transmiten valores, relatos y símbolos que identifican al país en el mundo.

Cada trofeo y cada prenda elaborada para estos certámenes son un recordatorio de que la cultura está viva y puede ser protagonista en cualquier ámbito, incluso en el deporte de alto rendimiento. Para los deportistas, recibir un premio con tanta carga histórica y simbólica significa llevarse más que un recuerdo: es un pedazo de Paraguay hecho con manos que trabajan con paciencia, orgullo y amor por la tierra.

Así, Cordillera reafirma su lugar como cuna de oficios tradicionales y se proyecta hacia el futuro, demostrando que sus artesanos son embajadores culturales capaces de transformar la competencia en una experiencia que celebra también la identidad nacional.

