Nuevo cuarto intermedio para frenar anunciada huelga de choferes

La reunión entre choferes, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo entró en cuarto intermedio hasta mañana, según informaron. Aunque se alcanzó un principio de acuerdo, los trabajadores mantienen en pie la huelga prevista para el 3 y 4 de septiembre.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 19:08
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, habla con los medios de comunicación anunciando que la reunión entre choferes, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo entró en cuarto intermedio hasta mañana.
Este lunes se llevó a cabo una reunión tripartita entre representantes del transporte público, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). El encuentro, que buscaba destrabar la huelga anunciada por choferes para el 3 y 4 de septiembre, pero pasó a cuarto intermedio hasta mañana.

Durante la jornada se alcanzó un principio de acuerdo. La negociación entre todas las partes continuará mañana, según se tiene previsto.

Los choferes toman esta medida de fuerza porque exigen la suspensión del estudio en el Congreso del proyecto de reforma del sistema de transporte. Según los trabajadores, la medida de fuerza sigue firme mientras no exista una resolución concreta.

