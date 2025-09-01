Presentan chapa para el directorio del PLRA en busca de la unidad de cara a las elecciones presidenciales del 2028

La chapa de candidatos nace de la unión de movimientos internos del PLRA, liderados por el senador nacional Salyn Buzarquis y el gobernador de Central Ricardo Estigarribia. La presentación se realizó en la sede del comité liberal de esta ciudad, ubicado en el barrio 12 de Junio. En el acto participaron la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, ambos del Partido Encuentro Nacional (PEN).

Lea más: Precandidatos inician disputa por el sillón municipal de Coronel Oviedo

Los oradores en todo momento se enfocaron en la necesidad de unir a la oposición, conquistar la mayor cantidad de municipios del país y apuntar a un candidato único para las elecciones presidenciales del próximo período.

Al respecto, el diputado Antonio Buzarquis manifestó que el lema de esta dupla política liberal es “Unidad para la Victoria”, con la meta de presentar un solo movimiento de alianza para las presidenciales. Señaló que el objetivo como autoridades del directorio es modernizar, descentralizar e institucionalizar el PLRA, para convertirlo nuevamente en un partido fuerte y sólido en el país.

El diputado Buzarquis aseguró que no serán candidatos a la presidencia, y que buscarán una figura con perfil ciudadano y con aceptación generalizada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Equipo de Honor Colorado presenta a su segundo precandidato a la intendencia de Coronel Oviedo

Consultado si el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, podría ser candidato del PLRA, señaló que existe una gran posibilidad, aunque por ahora es prematuro hablar de nombres, ya que todo dependerá de cómo avancen las conversaciones de cara a las presidenciales del 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precandidatos a la intendencia pugnarán a través de encuestas

La ciudad de Coronel Oviedo tiene actualmente tres precandidatos liberales a la intendencia: Lilian de Riveros, Rumualdo Bogado y Antonio Aquino. Con la unión de estos dos movimientos de fuerte influencia en la ciudad, los precandidatos deberán competir a través de encuestas internas.

Hasta el momento, la situación aún no fue definida, pero los precandidatos muestran predisposición a que los seguidores del PLRA decidan al candidato único para la intendencia de Coronel Oviedo.