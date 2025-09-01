San Roque González: Roban G. 90 millones y joyas a ex intendente

Resultó víctima de hurto agravado el exintendente de este distrito Teodoro Fleitas Franco, de 54 años, domiciliado en la compañía Cerrito. El afectado relató que fueron al distrito de Ypané a participar de un acontecimiento familiar y al regresar a su domicilio en la compañía Cerrito, encontró la puerta trasera violentada.

Agregó, que en el interior su dormitorio estaba revuelto y sus ropas esparcidas, evidenciando que los ladrones buscaban el dinero.

Fleitas Franco, quien asumió en 2021 para completar el periodo de la intendencia de su correligionario Óscar Alfonso —que había renunciado para presentarse a la reelección—, manifestó sobre el hurto que los G. 90 millones sustraídos eran producto de la venta de coco y de su actividad como prestamista, representando años de arduo trabajo.

Según su relato, los delincuentes ingresaron por la puerta de la cocina y se apoderaron del dinero, una computadora portátil, joyas y un revólver calibre 38 marca Taurus.

En sus declaraciones, Fleitas Franco expresó su sospecha de que el robo pudo haber sido planeado con la complicidad de alguien de la comunidad, y que participaron dos o más personas. “Siempre he sido solidario con la comunidad, apoyando actividades benéficas y deportivas, y es lamentable que me paguen de esta manera”, lamentó.

La denuncia fue realizada a través del Sistema 911 (Base 3). El Ministerio Público fue notificado y efectivos policiales de la Dirección General de Investigación Criminal, Dirección de Criminalística y el Departamento de Criminalística se constituyeron en el lugar, para realizar el trabajo de campo y las investigaciones correspondientes al caso.

En el procedimiento participaron efectivos de la comisaría jurisdiccional a cargo del sub oficial Cristian González, y personal de criminalística a cargo del sub comisario José Riquelme, acompañado del sub oficial mayor Adolfo Bareiro. El caso quedó a cargo del Ministerio Público.