Senacsa activa alerta máxima por nuevo brote de gripe aviar, esta vez en Bolivia

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) emitió una alerta máxima tras la confirmación de un caso de influenza aviar en aves de traspatio en Santa Cruz, Bolivia. La institución insta a productores y ciudadanía a notificar cualquier sospecha de la enfermedad para prevenir el ingreso y propagación de la enfermedad en Paraguay.