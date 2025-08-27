Brotes de gripe aviar en la región: Senacsa emite recomendaciones

La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, afecta principalmente a aves silvestres y domésticas, pero puede generar graves impactos económicos en la producción avícola. Los brotes en países vecinos encienden las alarmas en Paraguay y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) ya emitió una alerta la semana pasada.

En ese contexto, esta semana la institución brindó importantes recomendaciones de medidas que se deben tomar para prevenir brotes en el país.

En caso de observar aves enfermas, se insta a:

Informar inmediatamente al SENACSA.

No manipular las aves muertas o enfermas

No eliminarlas en cursos de agua como ríos, lagos.

No consumirlas, ni darlas a las mascotas como alimento.

Medidas de prevención en granjas y hogares

Además, se exhorta a tomar varias medidas preventivas para evitar el contagio masivo de la enfermedad:

Mantener a las aves en lugares protegidos y aislados de animales silvestres.

Proteger el agua y los alimentos, ya que estos pueden atraer a aves migratorias.

Limpiar y desinfectar periódicamente las instalaciones.

Separar por 21 días a las aves que ingresen de otros orígenes.

Controlar el ingreso de personas, vehículos, utensilios y animales al gallinero.

Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante tras manipular aves.

Las autoridades llaman a productores y a la población en general a reportar cualquier caso sospechoso y cumplir con las recomendaciones para proteger la sanidad animal y la seguridad alimentaria del país.

Dónde notificar casos

En caso de querer notificar algún caso sospechoso o pedir asistencia, los números habilitados son: (0982) 567 525 - (021) 729 0015 interno 1215 y el número de emergencias 158.

De igual manera, también se puede acudir a la unidad zonal de Senacsa que se encuentre más cercana a la ubicación correspondiente.