Designan a nuevo asesor jurídico de Asunción: este será su objetivo

El abogado Jorge Sabaté confirmó que el intendente Luis Bello lo convocó para ser el nuevo asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción.

“Esto se dio muy rápidamente, hace dos días me consultaron, lo pensé mucho porque la situación de la municipalidad es complicada, pero así también, creo que es una oportunidad de hacer las cosas bien”, manifestó.

El asesor jurídico señaló que lo único que pudo hacer por el momento es planificar sus primeros pasos. Resaltó que va a ordenar una auditoría para verificar el estado de todas las causas que enfrenta la Municipalidad.

El objetivo, señaló, es ver cuáles causas son más grandes y también verificar las más urgentes en cuanto a plazos. Con este trabajo, irán estableciendo prioridades para luego definir un esquema de trabajo, precisó en ABC Cardinal.

La comuna tiene en su contra múltiples demandas judiciales, muchas de ellas por incumplimientos de pagos en medio de la crisis financiera que atraviesa la institución.

