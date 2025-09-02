Diputado recula y niega haber propuesto un peaje para Asunción

La propuesta que planteó el diputado Rodrigo Gamarra en su cuenta de X, habla del cobro de peaje a los coches que ingresen a Asunción para “salvar” el agujero dejado por su correligionario Óscar ”Nenecho” Rodríguez, sin embargo, esta mañana calificó a la prensa de sicaria y negó haber planteado el tema.

“Hice un análisis de la situación, porque hay gente que le gusta que se le mienta y hay gente que a los cuales nos gusta hablar con la verdad. La situación es calamitosa, es acuciante. Mira que yo ahora estoy saliendo de mi casa a las 07:00 de la mañana y estoy pasando la terminal. El tránsito es insoportable. No tenemos vía alternativa. No tenemos túneles, no tenemos viaducto, el giro a la izquierda es un problema terrible más allá del tema del mantenimiento de las calles. En base a eso hice un análisis comparativo de lo que hacen las grandes ciudades para poder paliar esa clase de problema. Solamente eso”, explicó.

En sus redes sociales, el diputado cartista, planteó cobrar G. 2.000 a cada ciudadano que ingrese con un coche hasta la capital, antes que barrer con los más de 3.000 funcionarios que “sobran” en la Municipalidad de Asunción.

Agregó que lo que hizo fue “una especie de ejemplo, con un monto mínimo (para peaje) con el que se puede encontrar soluciones”.

Dijo que no es intendente ni diputado de Asunción, pero que es alguien que quiere aportar ideas a una solución a corto plazo.

“Yo hice un paralelismo, hice una comparación de cómo grandes ciudades financian sus obras blindadas y me refería a gente que no está en la capital. Pero en ningún momento fue, como te digo, un proyecto de ley concreto porque no me corresponde", insistió.