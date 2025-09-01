Diputado cartista propone peaje para entrar a Asunción para “salvar” debacle que dejó Nenecho

El diputado Rodrigo Gamarra manifestó que la Capital seguirá igual si es que no se “hacen cambio estructurales”, pero antes que barrer con los más de 3.000 funcionarios que “sobran” en la Municipalidad de Asunción, plantea cobrarle G. 2.000 a cada ciudadano que ingrese con un coche hasta la Capital.

“El informe del interventor fue claro: si no se hacen cambios estructurales, Asunción seguirá igual. Ordenar la casa es necesario, pero no suficiente. La ciudad está colapsada y necesita considerar seriamente nuevas fuentes de financiamiento justificables y transparentes, como ya lo hacen grandes capitales del mundo”, escribió en sus redes sociales el diputado cartista.

Sin embargo, “olvidó” que el interventor Carlos Pereira planteó la reducción de 3.000 funcionarios municipales para poder reestructurar las deudas y no generar un gasto más para la ciudadanía.

Lea más: Crisis financiera de Asunción: no reducirán 3.000 funcionarios que “sobran”, dice titular de la Junta

“En Asunción, con un aporte mínimo de G. 2.000 por vehículo que ingresa a la capital (más de 600.000 por día), se podrían recaudar alrededor de G. 36.000 millones por mes (USD 4,8 millones) y más de G. 432.000 millones al año (USD 57,6 millones) y si es 4.000 el doble (USD 115,2 millones ) podría ser una alternativa” escribió el cartista en redes sociales.

Justificó su propuesta, al decir, que no es tan sencillo echar a los funcionarios. La superpoblación de la Municipalidad de Asunción, en la práctica es para mantener un sistema clientelar a costa de los contribuyentes.

“Algunos van a decir echemos funcionarios a la mitad, y listo pero, en la realidad, eso no es tan fácil ni rápido, aunque se haga eso. Habrán litigios, paros, pagos multimillonarios por antigüedad etc. Por eso es importante analizar todas las alternativas”, dijo el diputado.

Lea más: Asunción: sin 3.000 funcionarios, podrían reestructurar la deuda, dice interventor

El cartista fungió de presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Asunción, sin embargo, desde su banca se pasó defendiendo y justificando la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció antes de conocerse el lapidario informe de Pereira.

Se manejó que el cartismo presionó a Nenecho para evitar ir a una elección en Asunción, como sí se hará en Ciudad del Este tras la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).