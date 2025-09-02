Nacionales

Garantizan seguridad en zonas con pantallas gigantes para ver a la Albirroja

El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, señaló que ya están trabajando para lo que será el operativo Albirrojo en las zonas donde se ubicarán pantallas gigantes, Calle Palma y Carmelitas. Aseguró que las personas que no van al estadio podrán disfrutar del encuentro en estos lugares. Ellos brindarán regularidad y tranquilidad para estacionar en los alrededores de las zonas donde estarán las cuatro pantallas.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 11:30
Vista aérea de la calle Palma colmada con hinchas albirrojos.
Vista aérea de la calle Palma colmada con hinchas albirrojos.

Este jueves, la selección paraguaya de fútbol enfrentará a su similar de Ecuador desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, ocasión para la cual se instalarán tres pantallas en el centro de Asunción y otra en zona de Carmelitas.

Para ello, el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, aseguró que ellos se encargarán de otorgar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos que asistan.

“Ya enviamos una nota al comisario general Juan Agüero, en donde vamos a estar trabajando en conjunto, para dar la garantía a todas las personas que quieran venir a disfrutar un evento deportivo y esperamos que sea una fiesta”.

A renglón seguido remarcó: “No solo vamos a estar trabajando alrededor del estadio, sino parte del centro y otros lugares donde se van a estar reuniendo en pantallas gigantes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Dónde estarán ubicadas las pantallas gigantes para ver a la Albirroja?

Los puntos donde estarán ubicadas las pantallas gigantes son: Palma y Nuestra Señora, Palma e Independencia Nacional, Palma y Chile, y la zona de Carmelitas.

Lea más: Con pantallas gigantes, banderas y la tradicional albirroja para acompañar a la selección en el Este

“La idea es que la gente pueda ir en familia a esos lugares y nosotros, desde la municipalidad, vamos a estar trabajando para garantizar que la gente pueda estacionar tranquilamente en zona del estadio y de los eventos”, señaló el director de Vigilancia de la Municipalidad.

Con respecto a los funcionarios que estarán trabajando en el operativo, indicó: “Ya tenemos 91 funcionarios trabajando en tres turnos. Por la mañana va a ser un poco más ligero y pasando el medio día se va a implementar el operativo más fuerte. Hoy tenemos una reunión donde veremos los puntos de cierre, los cuales estarán a cargo de la Policía Municipal de Tránsito”.

En caso de la presencia de cuidacoches en la zona donde estarán las pantallas gigantes, se puede realizar la denuncia enviando un mensaje a través de WhatsApp al número (0986) 128-777 o directo al sistema 911.

Enlace copiado