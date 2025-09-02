Garantizan seguridad en zonas con pantallas gigantes para ver a la Albirroja

Este jueves, la selección paraguaya de fútbol enfrentará a su similar de Ecuador desde las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias, ocasión para la cual se instalarán tres pantallas en el centro de Asunción y otra en zona de Carmelitas.

Para ello, el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, aseguró que ellos se encargarán de otorgar seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos que asistan.

“Ya enviamos una nota al comisario general Juan Agüero, en donde vamos a estar trabajando en conjunto, para dar la garantía a todas las personas que quieran venir a disfrutar un evento deportivo y esperamos que sea una fiesta”.

A renglón seguido remarcó: “No solo vamos a estar trabajando alrededor del estadio, sino parte del centro y otros lugares donde se van a estar reuniendo en pantallas gigantes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Dónde estarán ubicadas las pantallas gigantes para ver a la Albirroja?

Los puntos donde estarán ubicadas las pantallas gigantes son: Palma y Nuestra Señora, Palma e Independencia Nacional, Palma y Chile, y la zona de Carmelitas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Con pantallas gigantes, banderas y la tradicional albirroja para acompañar a la selección en el Este

“La idea es que la gente pueda ir en familia a esos lugares y nosotros, desde la municipalidad, vamos a estar trabajando para garantizar que la gente pueda estacionar tranquilamente en zona del estadio y de los eventos”, señaló el director de Vigilancia de la Municipalidad.

Con respecto a los funcionarios que estarán trabajando en el operativo, indicó: “Ya tenemos 91 funcionarios trabajando en tres turnos. Por la mañana va a ser un poco más ligero y pasando el medio día se va a implementar el operativo más fuerte. Hoy tenemos una reunión donde veremos los puntos de cierre, los cuales estarán a cargo de la Policía Municipal de Tránsito”.

En caso de la presencia de cuidacoches en la zona donde estarán las pantallas gigantes, se puede realizar la denuncia enviando un mensaje a través de WhatsApp al número (0986) 128-777 o directo al sistema 911.