Hallan restos óseos en zona rural de Juan Manuel Frutos

El hallazgo fue comunicado a la Comisaría 6ª por un pescador de la zona, quien alertó vía telefónica sobre la presencia de los restos en un esteral. Inmediatamente se conformó un equipo interinstitucional para intervenir en el lugar.

El procedimiento estuvo a cargo del asistente fiscal Marcos Benítez, acompañado por el médico forense, Dr. Fabián Estigarribia, personal de Criminalística de la Policía Nacional encabezado por el suboficial mayor Carlos Ramoa, bomberos voluntarios de la localidad y agentes de patrulla de la comisaría jurisdiccional.

Las evidencias fueron levantadas y trasladadas hasta el Laboratorio Forense de Asunción, donde serán sometidas a estudios científicos para confirmar la identidad y las circunstancias del caso.

El procedimiento continúa bajo investigación del Ministerio Público.

