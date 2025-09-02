Nacionales

Paraguarí: Detienen a un hombre que invadió una propiedad y disparó contra la Policía

PARAGUARÍ. Un hombre de 67 años, sindicado como presunto invasor de una propiedad, fue detenido tras un allanamiento fiscal-policial en la compañía Mbatoví, en la zona conocida como Hugua Sa’yju. El detenido está acusado de haber disparado contra efectivos policiales y los propietarios del inmueble.

Por Emilce Ramírez
02 de septiembre de 2025 - 15:25
En la vivienda allanada, detuvieron a Enrique Isidoro Cano López, de 67 años.
En la vivienda allanada, detuvieron a Enrique Isidoro Cano López, de 67 años.Emilce Ramirez

El detenido fue identificado como Enrique Isidoro Cano López (67) y fue denunciado por haber disparado con un arma de fuego contra los agentes policiales que intervinieron en el inmueble ocupado ilegalmente, a solicitud de los propietarios.

La comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en la vivienda donde fue detenido un hombre de 67 años y se incautó un arma de fuego.
La comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en la vivienda donde fue detenido un hombre de 67 años y se incautó un arma de fuego.

Lea más: Video: hurtan víveres para el almuerzo escolar

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención emitida por el juez Hilario Bustos. Cano López, domiciliado en la misma compañía, habría invadido el inmueble, propiedad de Gladys Quinteros de Barrios (59) y Rodney Quinteros Duarte (43).

El fiscal de la Unidad N°1, Milena Basualdo.
El fiscal de la Unidad N°1, Milena Basualdo.

Lea más: Imputan y piden prisión de una pareja por presunto microtráfico en Paraguarí

La agente fiscal de la Unidad Penal N° 1, Milena Basualdo, informó que el detenido quedará recluido en la Comisaría Primera de Paraguarí y será imputado por los supuestos hechos de tentativa de homicidio, violación de la Ley de Armas e invasión de inmueble, entre otros delitos que se encuentran en análisis. Durante el allanamiento se incautó un arma de fuego.

Antecedentes del hecho

El pasado 31 de agosto, los dueños del terreno acudieron al lugar acompañados por el suboficial mayor Carlos Rolón y el suboficial inspector Guillermo Portillo. Al llegar, encontraron a Cano López intentando cerrar el portón con alambre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al pedirle que depusiera su actitud, el hombre, en un estado de gran nerviosismo, extrajo un arma de su cintura y comenzó a disparar contra la comitiva, según el reporte de los intervinientes.

Durante el procedimiento, se incautó un arma de fuego.
Durante el procedimiento, se incautó un arma de fuego.

El informe señala, además, que para protegerse de los disparos los presentes se resguardaron detrás de la patrullera, mientras el agresor se daba a la fuga. Continuó disparando mientras huía hacia una zona boscosa en dirección a su domicilio. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

Enlace copiado