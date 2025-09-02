Paraguarí: Detienen a un hombre que invadió una propiedad y disparó contra la Policía

El detenido fue identificado como Enrique Isidoro Cano López (67) y fue denunciado por haber disparado con un arma de fuego contra los agentes policiales que intervinieron en el inmueble ocupado ilegalmente, a solicitud de los propietarios.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de detención emitida por el juez Hilario Bustos. Cano López, domiciliado en la misma compañía, habría invadido el inmueble, propiedad de Gladys Quinteros de Barrios (59) y Rodney Quinteros Duarte (43).

La agente fiscal de la Unidad Penal N° 1, Milena Basualdo, informó que el detenido quedará recluido en la Comisaría Primera de Paraguarí y será imputado por los supuestos hechos de tentativa de homicidio, violación de la Ley de Armas e invasión de inmueble, entre otros delitos que se encuentran en análisis. Durante el allanamiento se incautó un arma de fuego.

Antecedentes del hecho

El pasado 31 de agosto, los dueños del terreno acudieron al lugar acompañados por el suboficial mayor Carlos Rolón y el suboficial inspector Guillermo Portillo. Al llegar, encontraron a Cano López intentando cerrar el portón con alambre.

Al pedirle que depusiera su actitud, el hombre, en un estado de gran nerviosismo, extrajo un arma de su cintura y comenzó a disparar contra la comitiva, según el reporte de los intervinientes.

El informe señala, además, que para protegerse de los disparos los presentes se resguardaron detrás de la patrullera, mientras el agresor se daba a la fuga. Continuó disparando mientras huía hacia una zona boscosa en dirección a su domicilio. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.