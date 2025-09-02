Video: hurtan víveres para el almuerzo escolar

El hurto ocurrió ayer en horas de la madrugada y, hasta el momento, el responsable aún no fue identificado.

Según el informe policial, el delincuente accedió al establecimiento tras romper una ventanilla de la cocina. La directora de la escuela, María Caballero, relató con indignación que fueron sustraídos víveres indispensables para la preparación del almuerzo escolar —incluyendo carne, verduras y aceite—, además del molino eléctrico.

Lea más: Fiscalía pide prisión para imputado por hurto de seis garrafas en Paraguarí

Si bien la cantidad exacta de lo robado aún no ha sido determinada, la directora aseguró que ya se repusieron los elementos esenciales para garantizar que los alumnos reciban su almuerzo.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución. En las imágenes se observa a un hombre con quepis ingresar al predio y cargar en un basurero plástico con ruedas los objetos robados, antes de abandonar el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Imputan y piden prisión de una pareja por presunto microtráfico en Paraguarí

Personal de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional acudió a la escuela para recabar evidencias e iniciar las pesquisas para identificar al autor del hecho y su pronta captura.