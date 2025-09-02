Santa Rosa del Aguaray habilita unidad de delitos informáticos

En Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, investigan delito informático, supuestamente emitida por redes sociales.

Uno de los primeros casos investigados involucra una cuenta de Instagram utilizada para burlarse de adolescentes, exponiendo imágenes sin consentimiento y denigrando públicamente a menores de edad.

La jueza Mónica Duarte, en carácter de interina del Juzgado de Garantías, hizo lugar al pedido del agente fiscal abogado Jorge Encina, actual responsable de esta nueva unidad especializada. La magistrada ordenó la extracción de datos de la cuenta en cuestión, incluyendo el origen de IP, responsables y contenido publicado, incluso si ya fue eliminado.

La solicitud judicial fue remitida a la empresa Meta, responsable de las plataformas Instagram, Facebook y WhatsApp, en el marco de convenios internacionales que permiten acceder a la información técnica necesaria para identificar a los autores.

Según la investigación, desde la cuenta se realizan transmisiones en vivo y se publican fotografías de adolescentes con mensajes denigrantes, lo que constituye una violación del derecho a la intimidad y a la imagen de personas menores de edad.

El objetivo principal de la intervención fiscal-judicial, es proteger los derechos del niño y evitar la exposición mediática no autorizada. Cabe recordar que, conforme a la legislación vigente, los responsables de estos hechos pueden ser sancionados desde los 14 años de edad.

Finalmente, desde el Ministerio Público se reitera que las redes sociales deben ser utilizadas con responsabilidad, y que el respeto a la dignidad de las personas también aplica en el entorno digital.