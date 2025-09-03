Alambran calle en Santaní y genera conflicto con la ciudadanía y la Municipalidad

Según la versión del representante de los herederos de Julio Duarte (+), abogado Germán Sousa, esta persona había obtenido en compra directa un predio de la Municipalidad en el año 2000, durante la administración del intendente Omar Benítez (ANR), pero que aparentemente no se había realizado en ese momento la verificación técnica de los linderos correspondientes.

Conforme al documento que obra en poder del representante de la familia Duarte, dicho terreno se adquirió por un poco más de G. 2 millones; sin embargo, actualmente exigen a la Municipalidad la suma de G. 300 millones para llegar a un acuerdo. Esta propuesta fue rechazada categóricamente por la actual administración municipal.

En ese contexto, el intendente de la comuna Agustín Ovando (ANR), y los miembros de la Junta Municipal anunciaron que van a recurrir a la justicia para pedir la nulidad del cuestionado título que se quiere hacer valer para devolver el predio en conflicto.

Ayer, en horas de la tarde, un grupo de obreros contratados por los supuestos dueños del inmueble fueron a colocar unos cuantos postes de madera con alambres de púa, cerrando el paso de todo tipo de vehículos y transeúntes, lo que generó una reacción generalizada de la ciudadanía.

Tiraron todos los materiales

A raíz de este suceso, personas innominadas, presumiblemente esta madrugada, fueron a sacar y tirar todos los materiales que impedían la libre circulación de los rodados y de la gente que utiliza esta calle. También esta mañana acudieron hasta el lugar enviados de la Municipalidad, encabezados por el asesor jurídico de la institución, Mario Duré, para conversar con su colega, Germán Sousa, con el objetivo de buscar la manera de conciliar alguna salida al problema.

Abogado insiste en el cobro de la millonaria suma

En lo que corresponde al interés económico, el abogado Sousa insistió en que los herederos del señor Julio Duarte están en su derecho de reclamar el cobro de dicho monto de G. 300 millones.

El Ejecutivo de la comuna, Agustín Ovando, y los concejales, sin embargo, anunciaron que mientras no se aclare plenamente el origen del documento del predio, la institución municipal no va a abonar ni un solo guaraní, y mucho menos de la manera en que quieren apropiarse del millonario monto de dinero.