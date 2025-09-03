Allanan inmueble rural y eliminan casi 30 toneladas de marihuana

En un operativo llevado a cabo en Yby Pyta, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el fiscal Juan Benegas, procedieron al allanamiento de un inmueble rural utilizado como centro de producción y acopio de cultivos ilícitos.

Durante la intervención, se procedió a la eliminación de siete hectáreas de marihuana en etapa de cosecha, lo que representa aproximadamente 21 toneladas de la droga.

Además, se encontraron y destruyeron cinco toneladas de ramas secas y 600 kilos de marihuana picada, esta última distribuida en 30 bolsas.

Las tareas de inteligencia realizadas por los intervinientes permitieron detectar este punto clave, que según las investigaciones era utilizado para preparar cargamentos con destino, presuntamente, hacia el Brasil.

En total, fueron sacadas de circulación unas 26,6 toneladas de marihuana, lo que representa un perjuicio económico estimado de 800 mil dólares americanos, en territorio paraguayo, dicho valor asciende a unos cuatro millones de dólares una vez que la carga ingrese al Brasil.

