Encuentran cadáver de paraguayo en maletero de un vehículo en Ponta Porã

Un hallazgo de cadáver se produjo este miércoles en la ciudad de Ponta Porã. El cuerpo sin vida pertenece a un ciudadano paraguayo y presenta una herida en el cuello por lo que se deduce que fue asesinado; la víctima registra antecedente por microtráfico en Pedro Juan Caballero.

Por Eder Rivas
03 de septiembre de 2025 - 10:00
Instituto Médico Legal de Ponta Porã.Gentileza

Una impactante escena de hallazgo de cadáver en el maletero de un vehículo se registró en la mañana de este miércoles en la ciudad de Ponta Porã, específicamente en el área de frontera con la ciudad de Zanja Pytã, departamento de Amambay. La víctima fue identificada como Humberto Daniel Benegas Gayoso, paraguayo de 47 años, con antecedente penal por microtráfico en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El cadáver fue llevado al Instituto Médico Legal de Ponta Porã para su inspección de rigor.

Humberto Daniel Benegas Gayoso (47), fallecido.

La víctima presentaba herida profunda en el cuello

Según fuentes investigativas de la ciudad de Ponta Porã, Brasil, la víctima presentaba una herida profunda de arma blanca en el cuello, sin mencionar mayores detalles.

Datos sobre las posibles circunstancias del crimen aún no fueron revelados por los investigadores.

