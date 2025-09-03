Encuentran cadáver de paraguayo en maletero de un vehículo en Ponta Porã

Una impactante escena de hallazgo de cadáver en el maletero de un vehículo se registró en la mañana de este miércoles en la ciudad de Ponta Porã, específicamente en el área de frontera con la ciudad de Zanja Pytã, departamento de Amambay. La víctima fue identificada como Humberto Daniel Benegas Gayoso, paraguayo de 47 años, con antecedente penal por microtráfico en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El cadáver fue llevado al Instituto Médico Legal de Ponta Porã para su inspección de rigor.

La víctima presentaba herida profunda en el cuello

Según fuentes investigativas de la ciudad de Ponta Porã, Brasil, la víctima presentaba una herida profunda de arma blanca en el cuello, sin mencionar mayores detalles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Macabro hallazgo en PJC: encuentran cuerpo enterrado en el patio de una vivienda

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Datos sobre las posibles circunstancias del crimen aún no fueron revelados por los investigadores.