Fijan fecha para juicio oral a abogada de RGD por denuncias falsas

El juicio oral por denuncia falsa contra Emma González Ramos, la abogada del exdirigente deportivo condenado por usura, Ramón González Daher (RGD), fue fijado para el 27 de setiembre a las 9:00.

El Juzgado Penal de Sentencias para esta causa está conformado por Sonia Villalba Idoyaga, Laura Ocampos Fernández y Fabián Weisensee Iafeei.

El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, por mayoría, confirmó meses atrás la resolución que elevó la causa contra la abogada Emma Concepción González a juicio oral y público. La defensa de la abogada de González Daher había planteado un recurso contra el rechazo del incidente de nulidad de la acusación fiscal, pero fue desestimado.

¿De qué acusan a la abogada de RGD?

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta), la letrada patrocinó un total de 155 causas por supuesta estafa y apropiación en contra de víctimas del clan González Daher.

El Ministerio Público detalló que las denuncias carecían de fundamento sólido y se basaban en operaciones mercantiles y comerciales sin documentación concreta.

“Cada una de las causas fueron patrocinadas por la abogada Emma González que en resumidas cuentas versaban sobre operaciones mercantiles y/o comerciales sin ningún tipo de detalle que el señor Ramón González Daher realizaba con los denunciados”, menciona el requerimiento fiscal.

Según la acusación, González Ramos impulsó los procesos judiciales con el fin de presionar a las víctimas para el cobro de préstamos usurarios otorgados por RGD. El juicio representa un paso clave dentro de los procesos judiciales derivados del esquema financiero ilícito del exdirigente deportivo luqueño.