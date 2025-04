Confirman juicio a abogada de RGD por denuncias falsas contra víctimas de usura

Con el voto de las camaristas Clara Mercedes Estigarribia y María Belén Agüero el tribunal de alzada confirmó todos los puntos apelados del Auto Interlocutorio N° 806 del 24 de septiembre de 2024, dictado por el juez de Garantías Rolando Duarte, que elevó a juicio oral la causa que afronta la Abg. Emma González Ramos, ex representante legal de Ramón González Daher, por haber patrocinado 155 denuncias falsas contra las víctimas del usurero luqueño.

La defensa fundamentó que la acusación es nula porque no se le ha dado a la acusada oportunidad suficiente para la declaración indagatoria, atendiendo que nunca se le ha expedido las copias de la totalidad de las 155 causas o carpetas fiscales en la que se sustentan el requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

Lea más: Abogada que promovió 155 denuncias para cobrar cheques de RGD va a juicio

Sobre la supuesta falta de oportunidad suficiente para defenderse, las camaristas que votaron por confirmar la resolución apelada concluyeron que la acusada no ha impulsado adecuadamente el pedido de copias que hizo su representante legal, pues, en puridad, el Ministerio Público no tiene la posibilidad material u obligación de realizar – per se – copias y entregarlas si la defensa no actúa con diligencia a ese fin, según resalta parte del Auto Interlocutorio N° 46 del 21 de abril de 2025 dictado por el Tribunal de Apelación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte el magistrado Gustavo Auadre Canela votó por hacer lugar al recurso de apelación planteado por la Abg. Raquel Talavera, en representación de la encausada; y anular la resolución de primera instancia, con el argumento que el juez de Garantías no fundó debidamente el incidente de nulidad de acusación que presentó la defensa.

Impulsó 155 denuncias para cobrar cheques de RGD

La acusación fiscal detalla que la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años de prisión; comunicó vía oficio N° 144 que se dictó la SD N° 515 y se resolvió disponer la remisión de los antecedentes a la Fiscalía de las siguientes personas: Delcia Karjallo de González, Emma González Ramos y Federico Del Puerto.

Lea más: Fiscalía acusa y pide que RGD, su abogada y un médico vayan a juicio oral

En consecuencia, el 6 de enero del 2023 la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a su vez remitió copia de los cuadernos de investigación fiscal que se encontraban investigados por denuncia falsa.

Por su parte, la jueza penal de garantías de Luque Jennifer Ynsfran Morán remitió al Ministerio Público impresiones de las actuaciones que obran en el sistema, junto con las resoluciones que recayeron en las causas que le fueron requeridas; lo mismo realizó el fiscal Jorge Escobar, sobre las causas a su cargo.

En base a todo ello, se inició proceso penal contra Emma González Ramos y posteriormente se presentó acusación en su contra. Pues, entre los años 2013 y 2020, en su calidad de abogada patrocinante de Ramón González Daher, presentó 155 denuncias ante el Ministerio Público contra personas que supuestamente cometieron estafa y apropiación.

Lea más: Suspenden a abogada de RGD y a un funcionario judicial de Luque

Denuncias falsas contra víctimas de usura de RGD

Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta) detallaron en la acusación un total de 155 causas abiertas en contra de las víctimas del esquema de usura del clan González Daher, denunciadas falsamente por supuesta estafa y apropiación.

“Cada una de las causas fueron patrocinadas por la abogada Emma González que en resumidas cuentas versaban sobre operaciones mercantiles y/o comerciales sin ningún tipo de detalle que el señor Ramón González Daher realizaba con los denunciados”, resalta parte del requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

González Ramos habría impulsado las denuncias ante la fiscalía, en contra de las personas que aparecían como denunciadas, al solo efecto de obtener por este medio el cobro de sumas de dinero provenientes de préstamos que concedió el usurero luqueño Ramón González Daher, señala parte del escrito acusatorio.

Lea más: Fiscalía investiga a cómplices y encubridores del exdirigente deportivo Ramón González Daher