Karina Acuña juró como nueva concejala de Asunción

Karina Acuña (ANR-cartista), juró este miércoles como nueva concejal de Asunción. El acto se dio en la sesión ordinaria de la Junta Municipal y contó con la presencia del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), quien reemplazó a Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció ante lo inminente de su destitución.

Al igual que el nuevo intendente, Acuña también pertenece al equipo político del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y es miembro del movimiento Honor Colorado. Con su ingreso a la Junta, el pacto colorado que llevó a Bello a la intendencia seguirá manteniendo la mayoría: 9 cartistas y 6 “disidentes”.

Acuña, periodista y funcionaria de la Cámara de Diputados desde hace más de 15 años, ocupaba el quinto lugar en la lista de concejales suplentes de la ANR. Además, es integrante de la seccional colorada N° 20.

Consultada ayer al respecto de la gestión del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y su impacto en la imagen del movimiento oficialista, pero prefirió no emitir su opinión. “Yo creo que ahora entramos con mucha esperanza, con mucha responsabilidad y compromiso y prefiero empezar a hablar de lo que es de ahora en adelante”, le dijo a ABC.

Vínculos familiares

Karina Acuña confirmó ser hermana de Leonardo David Acuña Orué, propietario de una farmacia allanada en el marco de la Operación Morfeo y vinculado con la supuesta venta irregular de medicamentos controlados, como fentanilo y el uso de recetas falsas. El juicio por esta causa sigue en curso.

La nueva concejala dijo que se trata de un tema judicial que debe tratarse por otras vías y reiteró su compromiso completo con su nuevo rol y con la ciudadanía, asegurando que no afectará su labor.