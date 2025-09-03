Posible feriado el viernes: ¿qué pasará con las cirugías y consultas programadas en IPS?

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el doctor Derlis Léon gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), respondió a consultas sobre cómo afectaría a los servicios de salud de la previsional, incluyendo a las cirugías y consultas programadas, el eventual feriado que podría decretarse este viernes, en caso de que Paraguay clasifique al Mundial de fútbol de 2026.

El presidente Santiago Peña promulgaría hoy una ley que autoriza al mandatario a establecer por decreto y a su discreción hasta tres feriados nacionales extraordinarios por año y se espera que el presidente declare feriado nacional el próximo viernes si es que mañana la selección paraguaya de fútbol, que enfrentará al seleccionado de Ecuador en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026, confirma su clasificación a la Copa del Mundo.

A pesar de que la declaración de feriado el viernes no es una certeza – y no lo sería hasta que culmine el encuentro de fútbol mañana, alrededor de las 22:30 –, el IPS ya estableció un “plan de contingencia” para la eventualidad de que el feriado sea decretado, explicó el doctor León.

Reprogramaciones

Según ese plan, las consultas y cirugías de “baja complejidad” que están programadas para el viernes en todos los centros de salud del IPS en el país serán reprogramadas y recibirán nuevas fechas en un plazo que, según prometió el gerente de Salud, no superará los 10 días luego del viernes.

Algunas de esas cirugías de baja complejidad, como colonoscopías, programadas para el viernes están siendo adelantadas, agregó.

Todos los asegurados cuyas consultas o cirugías serán programadas recibirán - y en algunos casos ya están recibiendo – mensajes de texto notificándoles de las nuevas fechas de sus citas, indicó el médico.

Procedimientos impostergables

Las cirugías de alta complejidad o que sean consideradas “impostergables”, como las oncológicas, además de otros servicios como hemodiálisis, no se postergarán y se llevarán a cabo el viernes como estaba previsto. Tampoco se reprogramarán las cirugías para las cuales los pacientes ya se encuentran internados.

El doctor León comentó que solo en el hospital Ingavi del IPS hay casi 80 cirugías programadas para el viernes.

“Si el criterio profesional indica que (una cirugía) debe hacerse ese día, ese día se va a hacer”, subrayó.

Como en los otros feriados, los servicios de urgencias del IPS estarán “garantizados” el viernes, con quirófanos activos, agregó.

Finalmente, el doctor León indicó que, si el viernes no se declara feriado, los servicios programados se llevarán a cabo de manera normal como estaban previsto, a excepción de las cirugías que requieran internación y preparación previa, que se mantendrán reprogramados.