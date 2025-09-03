Productores quedan varados en el barro mientras reclamaban el arreglo de caminos

Un pequeño colectivo que transportaba a productores de la Federación Nacional Campesina (FNC) de la compañía Cerro Punta, en el distrito de Mauricio José Troche, quedó atorado en el barro cuando se dirigía hacia la Gobernación de Guairá. Los manifestantes tenían previsto presentar un reclamo por la construcción de un camino de todo tiempo en la zona.

El incidente ocurrió en un tramo de tierra afectado por las lluvias recientes, lo que convirtió el camino en un lodazal. Los ocupantes debieron esperar la asistencia de un tractor agrícola, que finalmente logró sacar el vehículo para que los campesinos pudieran continuar su trayecto hasta Villarrica.

Una vez en la capital departamental, los campesinos se manifestaron frente a la sede de la Gobernación de Guairá. Allí reiteraron su pedido histórico: el arreglo de 16,5 kilómetros de camino que conecta la compañía con el casco urbano de Mauricio José Troche.

Según explicaron, este tramo es utilizado para sacar productos agrícolas hacia los mercados y para que las familias puedan trasladarse a centros de salud y escuelas. En días de lluvia, prácticamente quedan aislados, y ya se reportaron incidentes en los que camiones cargados con caña dulce u otro tipo de productos agrícolas quedaron atascados o incluso se volcaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Colonos de 25 de Diciembre reclaman al MOPC y a la municipalidad el mantenimiento de los caminos vecinales

Los productores exigen no solo la reparación integral del camino, sino también la construcción de empedrados en los puntos más críticos, donde el barro y los raudales vuelven intransitable la vía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Daniel Ayala, dirigente de la FNC, señaló que el reclamo viene siendo presentado desde el año 2016, pero que hasta ahora las autoridades nacionales y departamentales no brindaron respuestas concretas. El dirigente subrayó que el pésimo estado del camino no solo afecta a los productores, sino también a estudiantes que deben trasladarse diariamente y a enfermos que muchas veces no logran llegar a los hospitales a tiempo.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya realizó verificaciones técnicas en el lugar, confirmaron los campesinos. Sin embargo, hasta ahora no se han ejecutado las obras. Los manifestantes piden al gobernador César Luis Sosa (ANR-HC) que gestione con mayor firmeza ante el Gobierno central para que la población de Cerro Punta reciba la atención que solicita.

Lea más: Pasajeros tiran de un colectivo atascado en el barro: el drama de los caminos en Moisés Bertoni, departamento de Caazapá

Para los campesinos, el colectivo atascado es una imagen simbólica de la precariedad que enfrentan miles de familias rurales en el Guairá. “Venimos a pedir caminos y, en el camino, nos quedamos varados”, ironizó uno de los manifestantes.