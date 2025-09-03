Red de Mujeres Periodistas responde a Lizarella: “La corrupción no merece sororidad”

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay salió al paso de las declaraciones de la senadora Lizarella Valiente, quien acusó a una periodista de “no ser sorora”. El colectivo aclaró qué significa realmente la sororidad y advirtió contra su uso como escudo político.