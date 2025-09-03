San Antonio: operativo sobre explotación sexual infantil deja dos detenidos

Personal del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional y la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía realizaron tres allanamientos en simultáneos, en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia V” contra la explotación sexual infantil en internet.

El procedimiento que se desarrolló en horas de la madrugada dejó como saldo dos detenidos y la incautación de varias evidencias que guardarían relación con el hecho punible investigado.

Una de las viviendas allanadas se encuentra sobre la avenida San Pedro de la localidad de San Antonio y en el lugar fue detenido, Enrique Arsenio Benítez Damus, de 37 años de edad.

El procedimiento fue encabezado por la fiscal de delitos informáticos Diana Gómez Cuenca. Se incautó de varias evidencias como: PC, 7 discos duros internos, una notebook y cinco celulares de diferentes marcas.

El otro allanamiento se realizó en la localidad de Capiatá, en donde fue detenido Fredy Augusto López Irala, de 45 años de edad. El allanamiento fue dirigido por la fiscal Lorena Ledezma.

Del sitio fueron incautados un celular y dos computadoras portátiles, que serán analizadas por los investigadores. En la tercera casa allanada no se encontró nada, según indicaron los intervinientes.

Los detenidos fueron derivados a la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, mientras que las evidencias fueron trasladadas al ministerio público.

La orden para los procedimientos fue firmada por el juez de garantías, José Delmás Aguiar.