San Antonio: operativo sobre explotación sexual infantil deja dos detenidos

SAN ANTONIO. El personal del Departamento Especializado en Investigación del Cibercrimen realizó tres allanamientos en el departamento Central y dejó como saldo dos personas detenidas. El procedimiento fue acompañado por la Fiscalía y es en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. Además de los aprehendidos, la fiscalía se incautó de varias evidencias.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
03 de septiembre de 2025 - 12:24
Las dos personas detenidas hoy durante allanamientos simultáneos realizados en San Antonio y Capiatá. Se trata de Enrique Arsenio Benítez Damus y Fredy Augusto López Irala.
Personal del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional y la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía realizaron tres allanamientos en simultáneos, en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia V” contra la explotación sexual infantil en internet.

El procedimiento que se desarrolló en horas de la madrugada dejó como saldo dos detenidos y la incautación de varias evidencias que guardarían relación con el hecho punible investigado.

Varias evidencias fueron incautadas durante los procedimientos, como celulares y computadoras.
Una de las viviendas allanadas se encuentra sobre la avenida San Pedro de la localidad de San Antonio y en el lugar fue detenido, Enrique Arsenio Benítez Damus, de 37 años de edad.

El procedimiento fue encabezado por la fiscal de delitos informáticos Diana Gómez Cuenca. Se incautó de varias evidencias como: PC, 7 discos duros internos, una notebook y cinco celulares de diferentes marcas.

El otro allanamiento se realizó en la localidad de Capiatá, en donde fue detenido Fredy Augusto López Irala, de 45 años de edad. El allanamiento fue dirigido por la fiscal Lorena Ledezma.

Del sitio fueron incautados un celular y dos computadoras portátiles, que serán analizadas por los investigadores. En la tercera casa allanada no se encontró nada, según indicaron los intervinientes.

Los detenidos fueron derivados a la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, mientras que las evidencias fueron trasladadas al ministerio público.

Una comitiva fiscal policial realizó esta mañana tres allanamientos en el marco de la investigación sobre la explotación sexual infantil en internet.
La orden para los procedimientos fue firmada por el juez de garantías, José Delmás Aguiar.

