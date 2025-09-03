San Roque González: Cierran ruta por la “pobreza energética” y reclamos a la ANDE

Los lugareños salieron a cerrar la Ruta PY01 en reclamo de su derecho a contar con un servicio de energía eléctrica constante, cansados de los cortes prolongados de electricidad. Esta situación ha generado pérdidas económicas a los comerciantes y familias, con electrodomésticos dañados, sin que nadie informe al respecto. “Se necesita más inversión para mejorar el servicio que ofrece la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”, señaló uno de los manifestantes, Jorge Rodrigues.

La ciudadanía se autoconvocó para protestar con banderas y pancartas con mensajes dirigidos a los responsables de la ANDE: “Basta de cortes, queremos electricidad”, “Decimos no a los apagones”, “La luz es un derecho, no un privilegio”, “Queremos energía constante, no cortes constantes”, fueron algunos de los pronunciamientos.

Los lugareños advierten que continuarán con el cierre de la Ruta PY01 si no obtienen respuestas, e incluso no descartan manifestarse frente a la ANDE en Asunción.

El intendente local Emanuel Morán (PRF) se acercó a los manifestantes, pero fue abucheado porque le reprocharon no haber realizado las gestiones necesarias para que las autoridades atendieran el reclamo de los roquegonzaleños.

El intendente se justificó diciendo que ha enviado notas, insistido con mensajes de texto y llamadas, pero que su gestión no recibe respaldo del gobierno nacional y sus pedidos no son tenidos en cuenta. Los manifestantes le prometieron acompañarlo a salir a las calles para reclamar los beneficios que les corresponden.

Cuestionan pobreza energética

Por su parte, la licenciada Gladys Candia leyó un manifiesto firmado por los presentes, en el que señaló que desde hace años soportan los constantes cortes de energía eléctrica que incluso corren el riesgo de quedarse sin agua potable.

Por eso, exigen una energía eléctrica estable y no pérdidas, y expresan con fuerza: “¡Basta! Exigimos nuestro derecho a una energía eléctrica estable, porque no queremos seguir viviendo en medio de esta pobreza energética que nos impide satisfacer nuestras necesidades básicas”.

A su vez, el jefe regional de la ANDE, Ing. Juan Roche, manifestó que ya terminaron de construir un alimentador eléctrico y que desde la subestación del distrito de Quiindy llegará electricidad estable a los usuarios locales.

Roche explicó que con el alimentador que se construyó y que vendrá desde Quiindy, a unos 15 kilómetros, se solucionará el inconveniente. Refirió que la ANDE está invirtiendo, y este proyecto específico de un nuevo alimentador y su distribución hasta San Roque González demandará una inversión de G. 4.000 millones.

Finalmente, dijo que se reunirá con el intendente local y con los representantes de los manifestantes para llegar a un acuerdo e informarles sobre el desarrollo del proyecto y las alternativas de solución que podrán dar hasta que dicha mejora llegue al distrito, donde hay más de 3000 usuarios.