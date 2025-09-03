Viaducto en Luque: sigue la controversia ante falta de ingreso oficial del proyecto a la Junta Municipal

Belén Maldonado, concejal de Luque, había denunciado que la Junta Municipal no contaba con acceso al proyecto de viaducto, de manera oficial, sin embargo, el MOPC socializó la maqueta en una reunión con vecinos, miembros de algunas comisiones, comentó

“Ayer tuvimos sesión ordinaria en la Junta Municipal y le consulté al secretario si se recibió el proyecto y me respondió nuevamente que no. Sigo con el reclamo porque la gente está empezando la obra este mes y nosotros, como órgano representativo de la ciudadanía no sabemos qué van a construir”, indicó.

Tras manifestar que no saben nada del proyecto, explicó que no todos los que están dentro de la franja de dominio van a ser afectados, que también hay propiedades privadas, bienes de dominio municipal, plazas, parte de la ciclovía y calles con las intersecciones.

Ante su explicación, fue consultada sobre cómo sabe eso si no cuentan con el proyecto.

Dijo que todo está en la maqueta que fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin embargo, el proyecto aún no ingresó de forma oficial a la Junta Municipal.

“Esta socialización se hizo por presión de la Junta Municipal. Hace 15 días”, remarcó.

Detalló que se convocó a algunas comisiones vecinales de Luque un martes a las 10:00, en un espacio reducido, donde se presentó la maqueta, pero, que el MOPC no publicó en su página, ni redes sociales, “porque ellos querían que pase lo más desapercibido posible”.

Este proyecto se ejecutará dentro del contrato de concesión del consorcio Rutas del Este (formado por Sacyr y Ocho A), representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.

Maldonado es la concejal que hizo el reclamo en un acto público al presidente Santiago Peña y fue retirada a la fuerza del lugar por los guardias. Esta semana la misma presentó una denuncia en la Fiscalía contra el titular del ejecutivo y sus guardaespaldas.

Belén Maldonado llegó a ser imputada por el caso de la compra de notas en la Universidad Católica, la Fiscalía anuló su título de abogada, fue funcionaria de la Cámara de Diputados (figurando en la oficina de su padre: el entonces diputado Celso Maldonado, PLRA). Fue protagonista de un incidente violento en Francia con Policía.