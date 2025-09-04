Nacionales

Emoción albirroja: el hijo de Juan Bautista “Mbatí” Agüero recuerda a su padre en la previa del Paraguay–Ecuador

La memoria del fútbol paraguayo late fuerte cada vez que la Albirroja pisa el césped. Así lo vive Enrique Agüero, hijo de Juan Bautista “Mbatí” Agüero, una de las grandes glorias que vistió la camiseta paraguaya en el histórico Mundial de Suecia 1958.

04 de septiembre de 2025 - 13:37
Con orgullo, Enrique Agüero evoca a su padre, Juan Bautista ‘Mbatí’ Agüero, quien escribió parte de la historia grande de la selección paraguaya.
“Miro a la selección y me emociono, porque me recuerda a mi padre, que también vistió con tanto honor la camiseta paraguaya. Hoy veo un equipo joven que devuelve la esperanza a su gente y que hace que valga la pena sentarse a ver un partido. Estoy seguro de que estamos a pasos de vivir el Mundial”, expresó Enrique, con la voz cargada de orgullo.

El recuerdo de su padre también le trae a la memoria a Aurelio González, aquel mítico técnico que condujo a la Albirroja en Suecia 1958 y dejó una huella imborrable en la historia del balompié nacional.

De Cabañas a Europa: la ruta de un ídolo

Nacido en Cabañas, Juan Bautista Agüero comenzó su carrera a los 15 años en el modesto Club 20 de Julio. Luego pasó al 8 de Diciembre de Caacupé, hasta que en 1954 fichó por Olimpia con apenas 19 años. Allí se convirtió en figura: máximo goleador y pieza clave en el tricampeonato de 1956, 1957 y 1958.

Ese mismo 1958 fue inolvidable: con la Albirroja brilló en las Eliminatorias y en el Mundial de Suecia, donde anotó goles a Escocia y Yugoslavia, inscribiendo su nombre en la historia grande del fútbol paraguayo. Mbatí fue una de las grandes figuras que vistió la camiseta paraguaya, dejando su huella en la memoria colectiva del deporte nacional.

Juan Bautista, junto con la selección paraguaya, escribió páginas de gloria en el fútbol nacional.
Europa lo esperaba

Tras su consagración mundialista, Sevilla FC lo fichó y se convirtió en referente durante siete temporadas, con 134 partidos y 39 goles. En 1965 dio un salto histórico al Real Madrid, club con el que alzó la Copa de Europa en 1966, convirtiéndose en uno de los primeros paraguayos en alcanzar semejante gloria.

Su carrera también lo llevó al Granada CF, pero su huella ya estaba marcada: la de un pionero que llevó el talento paraguayo a los estadios más prestigiosos del mundo.

Juan Bautista Agüero con la camiseta del Sevilla.
Agapito Sánchez, y Juan Bautista Agüero Año 1968
Juan Bautista Agüero con el Equipo de Real Madrid 1965.
Orgullo eterno

“Siempre lo tuve como ejemplo, no solo por lo que hizo en la cancha, sino por la persona que fue porque representó al país y llevó la bandera paraguaya a lo más alto”, recordó Enrique, visiblemente emocionado.

Juan Bautista Agüero falleció el 17 de diciembre de 2018 en Caacupé. Sin embargo, su nombre sigue resonando como sinónimo de goles, hazañas y orgullo nacional.

Juan Bautista Agüero falleció el 17 de diciembre de 2018 en Caacupé.
Hoy, mientras la selección paraguaya de Gustavo Alfaro se juega la clasificación al Mundial 2026 enfrentando a Ecuador en el Defensores del Chaco (20:30), la figura de “Mbatí” vuelve a estar presente en la memoria de los hinchas y, sobre todo, en el corazón de su hijo.

Un testimonio vivo de cómo el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en la emoción que une generaciones.

