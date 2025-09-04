Feriado por la Albirroja: lo que debés saber sobre tus derechos laborales

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informó que los feriados son días de descanso obligatorio para los trabajadores, de acuerdo con el artículo 217 del Código del Trabajo.

La institución señaló que, en empresas donde resulte indispensable la prestación de servicios, los empleadores podrán convocar a su personal siempre que se cumplan tres condiciones: comunicar previamente a los trabajadores, pagar las horas con un recargo del 100% sobre el salario ordinario y respetar los demás derechos laborales vigentes.

Asimismo, en los casos en que las empresas decidan acogerse plenamente al feriado, deberán informar a sus trabajadores que ese día no deberán presentarse a sus puestos de trabajo.

El Ministerio aclaró que estas disposiciones tienen carácter obligatorio para todos los empleadores del país y que la notificación sería enviada a través del sistema de Registro Obrero Patronal (REOP).

Promulgada ley de feriados

El Poder Ejecutivo anunció ayer que, en caso de que la Selección Paraguaya de Fútbol logre hoy su clasificación al Mundial 2026, se declarará feriado mañana.

La decisión se enmarca dentro de la Ley N.º 7544, que determina los feriados nacionales, se establecen los feriados móviles y faculta al Ejecutivo a instituir otros feriados en situaciones especiales, que fue promulgada ayer.