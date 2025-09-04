Pasión Albirroja: una multitud copó la Ruta PY01 para saludar a la Selección Nacional

No importó el frío ni la llovizna, para que la gente de diferentes edades saliera a la ruta PY01 para saludar a los jugadores de la Selección Paraguaya.
Con banderas, camisetas y la música de la selección en los vehículos dieron el clima de fiesta durante todo el trayecto al estadio.
En varios puntos los aficionados cerraron la ruta para que por lo menos tocar el bus que llevaba a los jugadores y gritar “Paraguay Campeón”.
Muchos niños y personas mayores no pudieron contener las lágrimas al ver pasar lentamente los buses que llevaban a nuestros atletas.
Momentos de mucha emoción se vivieron en la ruta.