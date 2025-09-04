Paraguay vs. Ecuador en vivo en Eliminatorias Sudamericanas

La selección paraguaya disputa hoy el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja recibe a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: comienza a las 20:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

Paraguay vs. Ecuador en vivo

17:00 Paraguay, rumbo al Defensores y a la clasificación

La selección de Paraguay, rumbo al Defensores del Chaco para buscar la clasificación al Mundial 2026. ¡Seguilo en vivo por ABC!

16:30 La racha que Paraguay defiende contra Ecuador

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja busca la clasificación al Mundial ante un rival que ni siquiera ha sumado un punto en suelo guaraní.

16:00 ¡Arranca el Ancho Deportivo en ABC TV!

Sumate al Ancho Deportivo junto a Diego Marini, Letizia Medina, Víctor Ríos, Ariel Marecos, Fabio Martin y Maxi Biancucchi. Desde las 20:30, la selección de Paraguay busca el boleto al Mundial 2026.

15:30 ¡Seguí la previa de Paraguay vs. Ecuador!

Prendete a ABC TV Paraguay en Youtube y viví la previa del partido de Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

15:00 ¿A qué hora sale el bus de la selección de Paraguay?

La selección de Paraguay tiene horario establecido para partir con destino al Defensores del Chaco. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa hoy el partido por la clasificación al Mundial 2026.

14:30 Ronaldo Martínez y la primera vez en la selección

Ronaldo Martínez es una de las novedades de la lista de Gustavo Alfaro para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

14:00 Gustavo Gómez y el invicto de Paraguay vs. Ecuador

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador en el partido que puede certificar la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja recibe a la Tri por décima vez en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas .

13:30 Seguí la previa de Paraguay vs. Ecuador

Paraguay enfrenta a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026. Seguí la previa por ABC TV paraguay en Youtube.

13:00 ¿Qué dijo Gustavo Gómez de las bajas por lesión?

Gustavo Gómez recordó a los ausentes en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. “Les deseo una buena recuperación”, expresó el capitán de la selección de Paraguay.

12:30 La formación de Paraguay vs. Ecuador

La selección de Paraguay disputa hoy la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja enfrenta a Ecuador por la clasificación al Mundial 2026. Luego de dos entrenamientos probando variantes, Gustavo Alfaro tendría la alineación definida.

11:30 Comienza la previa de Paraguay vs. Ecuador

Prendete a ABC TV Paraguay en Youtube y empezá a vivir la previa de Paraguay vs. Ecuador junto al Cardinal Deportivo.

11:00 “Preparados para conseguir la clasificación”

La selección de Paraguay realiza hoy el segundo entrenamiento previo al último combo de Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Ecuador en un partido que puede certificar la clasificación al Mundial 2026.

10:30 El capitán y la ansiedad de clasificar al Mundial

La selección de Paraguay está a 1 punto del Mundial 2026: en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja de Gustavo Alfaro puede conquistar la clasificación en el primer partido.

10:00 “Ojalá podamos lograr lo que todos queremos”

Diego Gómez fue el penúltimo de los convocados por Gustavo Alfaro en llegar Asunción para el combo que puede clasificar a la selección de Paraguay a la Copa del Mundo.

09:30 Los resultados que clasifican hoy a Paraguay

La selección de Paraguay disputa el partido de la clasificación al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro depende de sí misma para certificar el pase a la Copa del Mundo.

09:00 ¿Dónde ver en vivo Paraguay vs. Ecuador?

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca en qué canal ver en vivo a la Albirroja.

08:30 Paraguay y el partido de la clasificación

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja disputa el partido más importante de los últimos años: depende de sí para clasificar y cortar la racha de 16 años sin disputar la Copa del Mundo.

08:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Ecuador?

La selección de Paraguay enfrenta a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora del partido de la Albirroja.