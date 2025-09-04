Temporal azota Ñeembucú con granizadas y fuertes vientos

El departamento de Ñeembucú fue escenario este jueves de un repentino temporal con caída de granizos y fuertes vientos, principalmente en las localidades de Humaitá y Villa Franca, donde los pobladores reportaron el inusual fenómeno meteorológico.

Jorge Acosta, meteorólogo del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez de Pilar, indicó que las condiciones climáticas inestables estuvieron acompañadas por una importante cantidad de lluvias en todo el departamento, que variaron entre 5 y 70 milímetros, dependiendo de la zona.

Según los datos proporcionados por la Dirección de la Policía de Ñeembucú, las precipitaciones más intensas se registraron en Carandayty (70 mm), Paso de Patria y San Juan Ñeembucú (55 mm), Yaguarón (54 mm) y San Antonio Cambacuá (50 mm). En la ciudad de Pilar se reportaron 25 mm de agua caída.

A pesar de la intensidad del temporal, no se registraron daños materiales, de acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional.

En cuanto a las condiciones meteorológicas actuales, la temperatura en Pilar se situaba en 13,6 °C al mediodía, con una humedad del 97%, cielo cubierto, vientos del sureste a 30 km/h y visibilidad de 10 km.

Según Jorge Acosta, se prevé un paulatino descenso de temperatura, con mejoras para viernes y sábado, y nuevas lluvias el domingo.

El fenómeno, aunque breve, dejó en evidencia la vulnerabilidad de ciertas zonas del departamento ante eventos climáticos extremos.

Autoridades locales instan a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles nuevas tormentas, teniendo en cuenta que esta noche se desarrolla el partido entre Paraguay y Ecuador y muchas personas tienen previsto observar el encuentro en el centro de la ciudad de Pilar.