Venta de chipa se dispara en la previa del partido de la Albirroja

María Victoria, una de las vendedoras de chipa instaladas sobre la tradicional calle Palma de la capital del país, comenta que la previa del partido de este jueves comenzó muy temprano, con sus clientes ataviados de la albirroja y un buen desayuno de chipa con cocido. Las ventas “dispararon”.
“Si llegamos al Mundial, nos beneficia a todos”, resalta la trabajadora que hoy brinda, más alegría que de costumbre, a sus clientes.
Ella es fanática de la Selección Paraguaya de Fútbol y espera vender todos sus productos para ir a prepararse para ver el partido de Paraguay con Ecuador a las 20:30 de hoy, con miras al Mundial.
“Hoy la gente está eufórica y compra la chipa como loca. El clima acompaña, se vino el fresquete”, manifestó.
Agregó que, mañana viernes, se trabaja igual con o sin feriado, pero esperan que sea tras la clasificación de la albirroja al Mundial 2026.
La chipa se vende actualmente, sobre calle Palma, a G. 8.000 cada una.