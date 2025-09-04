Video: así se celebró la clasificación de la Albirroja al Mundial

La espera terminó. Tras 16 años de ausencia, la Albirroja aseguró su clasificación al Mundial 2026 y las celebraciones no se hicieron esperar. Como en las épocas doradas de la selección, la emblemática calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, volvió a teñirse de rojo, blanco y azul con miles de hinchas que desataron una fiesta inolvidable.

Familias enteras acudieron al microcentro capitalino para ondear banderas, entonar cánticos y lucir la casaca albirroja. Niños y jóvenes, muchos de ellos que nunca habían vivido la emoción de ver a Paraguay en una cita mundialista, se sumaron a la multitud, compartiendo un momento histórico con padres y abuelos que revivieron aquellas clasificaciones consecutivas de antaño.

El ambiente fue de pura emoción y orgullo. Tras años de frustraciones y campañas fallidas, la selección nacional, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, recuperó la mística que en su momento convirtió al equipo guaraní en protagonista en la élite del fútbol mundial.

“Hoy volvemos a sentir lo que significa ser parte de un Mundial”, expresaban los hinchas en medio de cánticos y abrazos, reflejando la alegría de un pueblo que aguardó con paciencia, esté ansiado regreso.

La Albirroja vuelve a estar en la mayor vitrina del fútbol y, con ella, renace la esperanza de una nueva generación de paraguayos que celebran con orgullo este logro histórico.