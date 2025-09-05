Clasificación al Mundial: en el Mercado 4 no hubo feriado

La alegría se siente este viernes en el Mercado 4 de Asunción, tras la clasificación albirroja al Mundial 2026. Pese a la declaración de feriado, el movimiento comercial en la zona no para, la mayoría de los trabajadores abrió desde muy temprano y espera a los clientes.

“El deporte es algo que nos mueve a todos, sentí como un renacer de nuestra nación”, manifestó una de las vendedoras, en vivo para ABC TV.

Otros comerciantes señalaron que estaban muy felices y emocionados por volver al Mundial. “Esperamos casi 16 años para esto”, añadió uno de ellos.

No pueden parar pese al feriado

Los trabajadores expresaron su alegría en medio de sus quehaceres diarios. Señalaron que a pesar de que el presidente Santiago Peña decretó feriado por este hito deportivo, tenían que trabajar.

La gran mayoría de los comerciantes depende de los ingresos que logran hacer día a día, por lo que no pueden darse “el lujo” de no trabajar un viernes.

“A las 5:00 igual nomás vine a trabajar, como todos los días, porque el presidente no nos va a dar G. 100.000 para nuestra carne”, señaló una de las vendedoras.

Otra agregó que pese al frío y al feriado, trabajan y esperan a los clientes. “Hay que trabajar, nadie nos va a regalar nada”, manifestó.