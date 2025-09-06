Nacionales

Paraguay reporta una leve circulación de dengue

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, informó que en las últimas tres semanas se notificaron más de 650 casos sospechosos de dengue en el país. Sin embargo, solo se confirmó un nuevo caso hasta el momento. Los números de sospechas son más elevados, sobre todo en tres departamentos.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 15:57
Instan a eliminar periódicamente posibles criaderos de mosquitos.
Gentileza

El último reporte epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que actualmente existe muy baja circulación del dengue. En las últimas semanas, se notificaron 654 casos sospechosos en el país, con un promedio de 218 notificaciones por semana.

De ese total, se confirmó solo un caso, mientras que cuatro siguen como probables. Actualmente, el virus circula en tres departamentos del país: Central, Guairá y Misiones, con reportes puntuales en distritos como Ypané, Villarrica y Santa Rosa.

En Asunción, los barrios con aumento de notificaciones son Zeballos Cué, Trinidad, San Vicente, Banco San Miguel, Botánico, Jara, Recoleta, San Cayetano, Tablada Nueva y Tacumbú, entre otros.

Ningún paciente reviste gravedad

En cuanto a la gravedad, la mayoría de los casos notificados (96,2%) corresponden a dengue sin signos de alarma. Además, 158 personas requirieron hospitalización, la mayor parte no dio positivo al dengue y ninguna ingresó a terapia intensiva.

Por otra parte, el Ministerio de Salud indicó que no se registraron casos probables ni confirmados de chikungunya. Solo se reportaron cinco sospechosos, pero fueron descartados y no revestían gravedad.

Tampoco se detectaron sospechas del virus del Zika.

