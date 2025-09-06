Paraguay reporta una leve circulación de dengue

El último reporte epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que actualmente existe muy baja circulación del dengue. En las últimas semanas, se notificaron 654 casos sospechosos en el país, con un promedio de 218 notificaciones por semana.
De ese total, se confirmó solo un caso, mientras que cuatro siguen como probables. Actualmente, el virus circula en tres departamentos del país: Central, Guairá y Misiones, con reportes puntuales en distritos como Ypané, Villarrica y Santa Rosa.
En Asunción, los barrios con aumento de notificaciones son Zeballos Cué, Trinidad, San Vicente, Banco San Miguel, Botánico, Jara, Recoleta, San Cayetano, Tablada Nueva y Tacumbú, entre otros.
Ningún paciente reviste gravedad
En cuanto a la gravedad, la mayoría de los casos notificados (96,2%) corresponden a dengue sin signos de alarma. Además, 158 personas requirieron hospitalización, la mayor parte no dio positivo al dengue y ninguna ingresó a terapia intensiva.
Por otra parte, el Ministerio de Salud indicó que no se registraron casos probables ni confirmados de chikungunya. Solo se reportaron cinco sospechosos, pero fueron descartados y no revestían gravedad.
Tampoco se detectaron sospechas del virus del Zika.