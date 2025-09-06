Paraguay reporta una leve circulación de dengue

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, informó que en las últimas tres semanas se notificaron más de 650 casos sospechosos de dengue en el país. Sin embargo, solo se confirmó un nuevo caso hasta el momento. Los números de sospechas son más elevados, sobre todo en tres departamentos.